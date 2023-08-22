В Україні оголосили 1 рівень небезпечності на 23 серпня: мапа регіонів

У чотирьох областях прогнозуються грози та значні дощі.

В Україні 23 серпня очікуються небезпечні гідрометеорологічні явища та оголошено перший рівень небезпечності.

Про це попередив Укргідрометцентр.

Згідно з заявою, негода 23 серпня очікується у західних областях України.

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"Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні. 23 серпня у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях грози, значні дощі", – йдеться в повідомленні Укргідрометцентр.

Там додали, що оголошений перший рівень небезпечності – жовтий.

Мапа областей України, де 23 серпня очікуються небезпечні гідрометеорологічні явища / Фото: Укргідрометцентр

До слова, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня попередила, що цього тижня в Україні у період до 25 серпня стане дещо прохолодніше, однак на вихідних очікується нова хвиля спеки.

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