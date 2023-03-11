В Україні оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

Синоптики кажуть, що погода зіпсується.
Сьогодні, 11 березня, в Україні буде хмарно, волого та вітряно. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у більшості областей.
Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.
У західних, південних, центральних областях та в Криму пройдуть сильні дощі. У Карпатах дощитиме із мокрим снігом.
Вітер переважатиме південно-східний із переходом у західній частині на західний зі швидкістю 7-12 м/с. Удень, крім більшості північних та Вінницької областей, пориви сягатимуть 15-20 м/с. Оголосили І рівень небезпечності.
"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.
Раніше синоптики повідомили, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.
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