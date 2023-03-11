В Україні оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

Сьогодні, 11 березня, в Україні буде хмарно, волого та вітряно. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у більшості областей.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.

У західних, південних, центральних областях та в Криму пройдуть сильні дощі. У Карпатах дощитиме із мокрим снігом.

Вітер переважатиме південно-східний із переходом у західній частині на західний зі швидкістю 7-12 м/с. Удень, крім більшості північних та Вінницької областей, пориви сягатимуть 15-20 м/с. Оголосили І рівень небезпечності.

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.

Погода на вихідні: сильні пориви вітру та похолодання

Читайте також: