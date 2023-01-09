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В Україні оголосили штормове попередження: негода мине лише три області

В Україні оголосили штормове попередження: негода мине лише три області

Фото: pixabay.com

Синоптики оголосили на сьогодні І рівень небезпеки.

Сьогодні, 9 січня, в Україні оголосили штормове попередження. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає жовтому рівню небезпечності

За даними Укргідрометцентру, очікуються також опади.

Негода обійде стороною лише три області: Харківську, Луганську, Донецьку.

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Рятувальники закликали громадян обережно ходити вулицями, не залишати машини під деревами та лініями електропередач.

Раніше синоптики повідомили, що січень загалом буде теплим, але періоди похолодання також очікуються. Проте вони будуть короткотривалими. За прогнозами синоптика Станіслава Щедріна, морози до мінус 15-20 градусів знову прийдуть до України наприкінці січня на початку лютого.

Негода налетіла на Захід: купа ДТП, повалені дерева та обірвані електродроти

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