В Україні смертність утричі перевищила народжуваність – статистика

2024 року смертність в Україні втричі перевищила народжуваність.

Про це повідомляє Опендатабот.

За даними Міністерства юстиції, за перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей — це на 9% менше, аніж за аналогічний період торік. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.

У 1,5 раза скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 проти 132 595 дітей 2021 року.

В Україні демографічна криза / Фото: Опендатабот

Найбільше новонароджених зареєстровано в Києві — 9695 дітей, на Львівщині — 7923 та на Дніпропетровщині — 6962. Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах: на Херсонщині (221 дитина) та Донеччині (702). На Луганщині за пів року взагалі не було зареєстровано жодного немовляти.

В Україні демографічна криза / Фото: Опендатабот

Зараз на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з основних показників демографічної кризи. Для порівняння, у доковідних 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих.

В Україні демографічна криза / Фото: Опендатабот

250 972 людини померли в Україні за перші пів року 2024-го. Це у 1,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли зафіксували 349 041 померлого. Проте, варто зазначити, що 2021-й був піковим на смерті через пандемію COVID-19.

В Україні демографічна криза / Фото: Опендатабот

Найменше померлих — на прифронтових Херсонщині (2334) й Донеччині (5753) та у Чернівецькій області (5422). Антирекорд встановили на Дніпропетровщині — 26 374, Харківщині — 17 999 та в Києві — 17 449.

Нагадаємо, населення України до 2100 року значно скоротиться. На початок цього року в Україні проживало 37,4 млн осіб. До 2030 року українців буде на мільйон більше, але після 2050 року населення країни ставатиме щороку дедалі меншим.

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