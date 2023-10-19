В Україні стрімко зросли ціни на популярний салатний овоч

За словами учасників ринку, причин для ситуації, що склалася, було відразу кілька.

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують стрімко зростати. Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 60-70 грн/кг ($1,64-1,91/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, причин для ситуації, що склалася, було відразу кілька. По-перше, пропозиція огірків на ринку скоротилася до мінімуму через завершення поточного обороту багатьма стаціонарними комбінатами. Водночас попит на огірки залишався на досить високому рівні.

Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 60-70 грн/кг ($1,64-1,91/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Настільки стрімке зростання цін учасники ринку аргументують досить обмеженою пропозицією тепличного огірка в умовах підвищеного попиту. Вибірки в комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов. Також підтримку цінам надає відсутність конкуренції з боку турецької продукції.

Навіть після чергового подорожчання сьогодні тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 10% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Однак галузеві експерти не виключають, що подальше подорожчання в цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту тепличного огірка.

Нагадаємо, що вартість борщового набору в Україні навпаки знизилася. Про динаміку цін читайте в матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: