В Україні створюють реєстр жінок-військовозобов'язаних: Жданов пояснив навіщо

В Україні як у довоєнний час, так і під час війни, жінки могли та здобувають бойові фахи.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Ми вирівняли гендерне право. І сьогодні жінки мають повне право на добровільній основі підписувати контракт і отримувати будь-які військові спеціальності, які дозволяють освоювати їхні фізичні можливості. Механіком-водієм жінка може бути. А от заряджаючим, я, наприклад, сильно сумніваюся, це важка фізична робота (47 кг снаряд)", — сказав Жданов

Він також додав, що в Україні жінки служать, а також навчаються у військових училищах. Жданов пвідомив, що наразі створюють реєстр жінок-військовозобов'язаних

"Його створення переносять з 1 жовтня на 1 січня у зв'язку з необхідністю поправок у законі. Зменшено кількість військово-облікових спеціальностей для жінок. була пропозиція зробити їх на добровільній основі. Жінка може ставати на облік, може не ставати. Звичайно, це має давати якісь привілеї та мотивацію для того, щоб жінки ставали на облік", - додав експерт.

Нагадаємо, Жданов назвав дати, коли може бути завдано масованого ракетного удару по Україні.

Натомість військовий експерт Владислав Селезньов каже, що росіяни не мають ресурсу на День Незалежності, 24 серпня, завдати масованого удару по українських містах.

Як повідомлялося, росіяни накопичують ракети до Дня Незалежності, везуть навіть з Улан-Уде. Політолог пояснив, чого варто остерігатися.

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