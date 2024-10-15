В Україні змінили правила оформлення інвалідності: що треба знати

Зокрема уточнена процедура надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сімʼї загиблого захисника чи захисниці України за заявою у паперовій формі.

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та Порядку надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема уточнена процедура надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України за заявою у паперовій формі.

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Передбачено, що у паперовій формі заява подається за зареєстрованим місцем проживання заявника безпосередньо місцевому структурному підрозділу з питань ветеранської політики, у тому числі шляхом надсилання засобами поштового звʼязку, або через ЦНАП.

Також визначено перелік органів, до яких структурний підрозділ з питань ветеранської політики робить запит на витребовування документів у разі їх відсутності у заявника, та визначено порядок дій, які вчиняються структурним підрозділом з питань ветеранської політики у разі неотримання ним відповіді на запит на витребовування документів, або їх надходження пізніше встановленого терміну.

Крім того, уточнено спосіб отримання заявником повідомлення про надання (відмову у наданні) статусу у разі подання заяви у паперовій формі.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики пояснили, чому ТЦК не бачить у реєстрі "Оберіг" дані про осіб з інвалідністю.

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