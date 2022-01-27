В українського супутника "Січ-2-30" виникли проблеми на орбіті: у чому причина

В українського супутника "Січ-2-30" виникли проблеми на орбіті: у чому причина

Після виходу на орбіту стійкий зв'язок із супутником не вдавалося встановити через нестачу енергії.

Український супутник "Січ-2-30", який було виведено на навколоземну орбіту 13 січня, внаслідок ряду зовнішніх чинників не зміг встановити стійкий зв'язок з Землею. Фахівцям Центру космічного зв'язку України довелося перевести його в режим збереження енергії.

Про це повідомили в четвер, 27 січня, у пресслужбі конструкторського бюро "Південне".

Під час перших сеансів через зовнішні чинники із супутником не вдалося встановити стійкий зв’язок і перевести його в штатну орієнтацію для того, щоб на сонячну батарею потрапляла достатня кількість випромінювання.

"Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом", - повідомили у конструкторському бюро.

Однак, отриманої енергії було достатньо, щоб космічний апарат провів самостійне перезавантаження та поновив свою працездатність в енергозберігальному режимі. Під час наступних сеансів зв’язку відмов бортової апаратури не виявлено.

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“Моделювання динаміки руху космічного апарата по орбіті з урахуванням впливу зовнішніх факторів (взаємодії космічного апарата з магнітним полем Землі, гравітаційних та аеродинамічних впливів) свідчить про те, що протягом 1-2 місяців просторове положення стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію до штатної”, - запевняють у КБ “Південне”.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" є повністю вітчизняною розробкою. Його сконструювало та виготовило ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" разом з іншими українськими підприємствами.

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