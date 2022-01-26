Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 30 млн щеплень

Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 30 млн щеплень

За добу 25 січня провакциновано 81 736 людей.

Станом на 26 січня 2022 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 30 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 14,5 млн українців.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 25 січня 81 736 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом в Україні вже зроблено 30 003 374 щеплення.

Нагадаємо, 24 лютого 2021 року в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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