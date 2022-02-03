Відео, на якому український військовий виконує запальний танець, "підірвало" Мережу

За добу ролик набрав 4 197 вподобайок і майже 100 тис. переглядів.

Збройні сили України записали та опублікували відео, яке стало "вірусним" у Мережі. На ньому український війсьвослужбовець виконує запальний танець під пісню Вітні Х'юстон Queen of the Night.

Відео опублікували у Twitter ЗСУ.

На кадрах видно, як український боєць зі зброєю в руках виконує активні рухи серед засніженого поля під трек відомої американської співачки. За добу ролик набрав 4 197 вподобайок і майже 100 тис. переглядів.

Відео танцю українського захисника автивно обговорють в Інтернеті. Багато з користувачів залишають коментарі "Слава Україні" - традиційне для української армії вітання. Загалом під опублікованим відео користувачі пишуть:

"З таким настроєм ми кого завгодно переможемо!", "У повному обладнанні так пластично рухатися... танці із зірками заздрять і плачуть!", "Красавелло!", "Неможливо відірвати очі!"

Нагадаємо, напередодні Нового року військовослужбовці ЗСУ зворушливо привітали українців з новорічно-різдвяними святами. Ролик опубліковала пресслужба штабу ООС у Facebook.

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