Відключення світла 23 червня: коли не буде електрики

Нічний удар РФ по об'єктах енергетики не вплинув на графіки.

У суботу, 22 червня, в Україні через дефіцит генерації запровадили графіки відключення світла. Нічні обстріли РФ, попередньо, на них не вплинули. Втім, згодом в "Укренерго" уточнили, що обмеження розпочнуть раніше - від 14:00, і будуть діяти до кінця доби.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Наразі у зв’язку із останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Графіки відключень будуть застосовуватися від 16:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб.

В Міненерго також інформують про те, що вночі під час обстрілу РФ було атаковано енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Окрім того, на заході було атаковано об’єкт газової галузі.