Відкриється "страшна правда": астроекспертка зробила прогноз щодо майбутнього України

Таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська прогнозує, що дещо пізніше перед українцями відкриється якась "страшна правда".

Астроекспертка зазначила, що Путін хоче перемоги, тому шукатиме шляхи, щоб вийти на переговори з Україною.

Про це вона розповіла інтерв'ю YouTube-каналу TOP.

За словами Хомутовської, ці перемовини відбудуться пізніше, наразі до них ще далеко. Це станеться лише після того, як росіяни почнуть відступати.

Екстрасенс каже, що наразі на фронті ситуація важка для ЗСУ, однак випала карта фортуни, тож все кардинально зміниться. Для РФ ситуація на кривавому полі бою проти України "зависла". Головне завдання російських вояк сьогодні - не відступити.

Крім того, Хомутовська прогнозує, що ціни навіть після завершення війни в Україні зростатимуть. Держава сприятиме розвитку бізнесу, не залишаться осторонь й іноземні партнери країни.

Хомутовська переконана, що пізніше українцям відкриється якась "страшна правда", яку від нас приховували.

"Буде якась правда, яку від нас приховували. Це не зараз... Це стосуватиметься і війни, і державної зради, й фінансів", - припускає екстрасенс.

Нагадаємо, астрологиня Ольга Медвецька розповіла, що цього тижня будуть складнощі з реалізацією задуманих планів, виникнуть труднощі, які гальмують процес просування. Але з другої половини тижня легше буде йти до мети. Це стосується й справ на фронті.

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