Відомий український видавець мобілізувався до ЗСУ

Видавничу справу, якою займався Антон Мартинов, буде продовжувати його дружина.
Засновник видавництва "Лабораторія" та книжкового дистрибутора "Лібраріус" Антон Мартинов отримав повістку та мобілізувався до Збройних сил України.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прийшла повістка – не піти мені було б дуже соромно перед собою і сином. Тепер моя дружина візьме на себе додаткове навантаження по бізнесу і з дітьми", – повідомив Мартинов.
За словами видавця, він уже пройшов медичну комісію і отримав необхідні для служби документи. "Незабаром очікується діджитал детокс у чоловічій компанії на природі”, - пожартував він.
Антон Мартинов зауважив, що цього року не відвідає Книжковий Арсенал та заплановані події з приводу виходу нових книжок.
“Пропущу Aspen Action Forum, в якому ми партнери цього року. Сорі, колеги, але я вже сам собі не належу", – додав видавець.
Раніше Антон Мартинов був співвласником і директором видавництва "Наш Формат", але в грудні 2019 року вийшов з проєкту через розбіжності в менеджменті зі своїм партнером Владом Кириченком. Після цього він заснував видавництво "Лабораторія" та компанію з дистрибуції книжок "Лібраріус". 2023 року видавництво видало 12 художніх книжок і 24 книжки нон-фікшн.
Нагадаємо, заступник мера Коломиї Олег Токарчук попри бронь від мобілізації добровільно пішов на фронт, став військовим медиком та рятує там життя українських захисників.
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