Відомий український видавець мобілізувався до ЗСУ

Засновник видавництва "Лабораторія" та книжкового дистрибутора "Лібраріус" Антон Мартинов отримав повістку та мобілізувався до Збройних сил України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Прийшла повістка – не піти мені було б дуже соромно перед собою і сином. Тепер моя дружина візьме на себе додаткове навантаження по бізнесу і з дітьми", – повідомив Мартинов.

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За словами видавця, він уже пройшов медичну комісію і отримав необхідні для служби документи. "Незабаром очікується діджитал детокс у чоловічій компанії на природі”, - пожартував він.

Антон Мартинов зауважив, що цього року не відвідає Книжковий Арсенал та заплановані події з приводу виходу нових книжок.

“Пропущу Aspen Action Forum, в якому ми партнери цього року. Сорі, колеги, але я вже сам собі не належу", – додав видавець.

Раніше Антон Мартинов був співвласником і директором видавництва "Наш Формат", але в грудні 2019 року вийшов з проєкту через розбіжності в менеджменті зі своїм партнером Владом Кириченком. Після цього він заснував видавництво "Лабораторія" та компанію з дистрибуції книжок "Лібраріус". 2023 року видавництво видало 12 художніх книжок і 24 книжки нон-фікшн.

Нагадаємо, заступник мера Коломиї Олег Токарчук попри бронь від мобілізації добровільно пішов на фронт, став військовим медиком та рятує там життя українських захисників.

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