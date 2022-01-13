Вигнали в двері, а він - через вікно: у Хмельницькій області дружина з тещею підрізали чоловіка

Зараз постраждалий перебуває у лікарні.

У Хмельницькій області затримали жінку, яка з ножем накинулася на чоловіка. Постраждалий перебуває у медзакладі, а його дружині загрожує покарання.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Хмельницькій області.

До поліції надійшло повідомлення від 41-річного місцевого жителя с. Томашівка про те, що на вулиці Підлісній він знайшов з ножовим пораненням свого 47-річного сусіда. За його словами, поранений чоловік прийшов до нього босоніж і роздягнений і попросив допомогти, а потім знепритомнів.

Правоохоронці з'ясували, що того вечора чоловік брав участь у сімейномук застіллі разом із тещею та дружиною. Між ними стався конфлікт, під час якого жінки виштовхали його за двері. Він вирішив зайти через вікно, яке вибив палицею. В цей час дружина схопила ніж, який лежав на підвіконні, і поранила чоловіка.

34-річну дружину потерпілого затримали і зараз вона перебуває у СІЗО. Вирішується питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу.

Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення КНП "Дунаєвецька багатопрофільна лікарня", його стан лікарі оцінюють як критичний.

Нагадаємо, що в Ужгороді загадково зниклу Габріеллу Яцкович знайшли мертвою з пакетом на голові.

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