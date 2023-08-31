"Винні відповідатимуть за законом": Арахамія про перевірки ВЛК

В Україні взялися за перевірку військово-лікарських комісій. На це знадобиться більше ніж рік часу.

Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат Давид Арахамія.

Неможливо "дотягнутися" до всіх

Як зазначив нардеп, попередній аналіз буде здійснено досить швидко. Він може зайняти лише декілька місяців. Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. В цьому контексті багато роботи буде у правоохоронних органів, які мають згідно з Кримінально-процесуальним кодексом все правильно оформити, легалізувати докази й висувати обвинувачення.

"Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – пояснив Арахамія.

Інше питання полягає в тому, яким чином притягати людей, які вже виїхали. До них дотягнутися прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги.

Тож в будь-якій фактично (окрім Росії, можливо) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, головною темою якого стали підсумки перевірки системи ВЛК по країні. Які важливі рішення ухвалили – читайте у матеріалі.

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