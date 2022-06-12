Випадків холери в Україні не зафіксовано - Кузін

Випадків холери в Україні не зафіксовано - Кузін

Випадків захворювань на холеру наразі в Україні не зафіксовано.

Водночас дослідження не включає в себе інформацію про тимчасово окуповані міста, зокрема Маріуполь, якому загрожує екологічна катастрофа.

Про це повідомила пресслужба Мінздрава із посиланням на заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

“У період від 1 червня було обстежено понад 440 хворих із гострими-кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було”, – розповів Ігор Кузін.

З його слів, крім обстеження людей, досліджувались проби об’єктів довкілля - майже 100 проб прісної води, 9 проб морської та 80 проб стічної води. Небезпечних для життя підвидів холерних вібріонів виявлено не було.

Нагадаємо, окупований росіянами Маріуполь опинився на межі спалаху вкрай небезпечних інфекційних захворювань. У місті з кожним днем погіршується епідемічна ситуація. Зростання інфекційних захворювань можуть спровокувати кілька чинників. І це не лише масові поховання на всій території міста. А й дощі та підвищення температури повітря.

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