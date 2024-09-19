Війна кардинально зміниться: "Мадяр" зробив гучну заяву

Командир спецпідрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді зробив заяву про перебіг війни та розповів, що вже протягом наступних кількох місяців зміниться на фронті. Гучні заяви зробили й перші обличчя держави.

Всі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Людей на фронті потрібно буде менше

Людей на фронті потрібно буде менше? Звучить, як мрія, але яка цілком може стати реальністю сучасної війни. Командир спецпідрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", зробив гучну заяву про перебіг війни. Каже, що вже протягом наступних 6–8 місяців в Україні управління дронами стане непотрібним – війна перейде в безпілотний режим, тобто фактично все буде автоматизовано. Він зазначив, що штучний інтелект стане основним інструментом у війні, адже вже зараз дрони формують 50% ударної діяльності. За його словами, люди знадобляться лише для запускання дронів, а далі вони зможуть діяти без людського втручання. Бровді закликав не ставитися скептично до нових викликів у військових технологіях і зазначив, що передусім потрібно серйозно інвестувати в такі технології, щоб це було нашою реальністю.

Бровді також зазначив, що в Україні вже є сотні фахівців, які удосконалюють свої навички, і найближчим часом ці досвідчені бійці можуть вирушити за кордон для навчання армії НАТО новітніх тактик ведення війни. Також командир додав, що таке навчання армії НАТО буде частиною практичної подяки за допомогу в боротьбі за свободу, землю України. І дійсно, завдяки дронам ще до наступу ЗСУ на Курщині росіяни відчули, що таке війна в різних куточках ерефії. З останнього – безпілотники вщент розбомбили склад з боєприпасами в Торопці Тверської області, що за понад 400 кілометрів від українського кордону.

Що зберігалося на складах

Саме тут окупанти зберігали "Гради", С-300 та С-400, а ще "Іскандери". Також там починали накопичувати північнокорейські KN23, якими регулярно обстрілюють Україну. За останні місяці глава держави також зробив кілька заяв, а на День Незалежності представив українцям новітню вітчизняну розробку – ракету-дрон "Паляниця", ну щоб у росіян не лише палало від ударів, а й від того, що вимовити вони це не можуть.

Українська зброя може "підпалити" росіян за сотні кілометрів

Наразі відомо, що "Паляниця" запускається з наземної платформи і має дальність до 600–700 км, оскільки зазначається, що в зоні її ураження перебувають близько 20 російських військових аеродромів, зокрема "Саваслейка" в Нижньогородській області, звідки злітають МіГи, які несуть ракети "Кинджал". В українському збройному арсеналі з’явилася навіть балістична ракета. Експерти Defense Express заявили, що виробництво власних балістичних ракет дає можливість ураження дуже цікавих об'єктів на значній глибині в РФ. Зокрема, до 600–700-кілометрової зони ураження, з відповідним відступом від кордону чи лінії фронту, потрапляє сама Москва. Ну й чого вартує спецоперація ЗСУ на Курщині – рашисти вже кілька місяців не можуть відвоювати свої території, а лише кричать "сітуація нєкрєтічєская". І все це відбувається в момент, коли Україна активно готує ґрунт для переговорів, адже “на носі” – другий Саміт миру.

А вже 18 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України повністю готовий.

Коли Зеленський представить план перемоги

Вже 25 вересня Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН у США, і саме в цей день президент України планує представити план перемоги України обом кандидатам у президенти – Дональду Трампу та Камалі Гарріс, а також Конгресу США. Раніше Зеленський заявив, що план перемоги передбачає максимальне посилення оборонних можливостей України та створення умов для припинення війни з Росією. Він зазначив, що цей план побудований так, щоб бути реалізованим завдяки підтримці міжнародних партнерів, а не залежати від волі Росії. Президент Володимир Зеленський планує обговорити чотири пункти плану перемоги з президентом США Джо Байденом під час майбутньої зустрічі в Нью-Йорку. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CNN. За його словами, план перемоги включає чотири основні пункти плюс один, який буде потрібен після війни, і за словами Зеленського, план перемоги не враховує бажання чи небажання Росії завершити війну.

Ключовий момент

Водночас колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов про план перемоги каже так: "Ключовий елемент, який є визначальним – це питання ресурсів, дозвіл на використання цих ресурсів по території Росії. Якщо ми знайдемо позитивну відповідь на це питання – справа буде. Лозунгами, заявами, мріями війни не виграють". На запитання про те, якою є вірогідність успішності майбутнього плану перемоги, Селезньов відповідає, що 50 на 50. Або дослухаються, або ні. Щоб зупинити зло, його треба знищити. Голіруч знищити неможливо – потрібні ракети, підкреслює експерт.

Заява Буданова

Крім того, 15 вересня очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зробив гучну заяву, що Путін намагатиметься закінчити війну в Україні до кінця 2025-го або ж на початку 2026 року. Він додав, що вже влітку 2025 року в РФ розпочнуться серйозні проблеми в економіці і виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально-політичну ситуацію в країні-агресорці.

"Вони прогнозують, що приблизно в період від літа 2025 року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально ввійти в цей період так, як би їм хотілося. Їм би хотілося завершити своєю перемогою. Нам це не підходить, зрозуміло. І що з цим робити – вони поки що до кінця не розуміють", – зауважив Буданов.

Росія заманює новобранців

Керівник ГУР також повідомив, що влітку 2025 року в Росії загостриться питання з недобором до армії. Так, уже зараз кількість добровольців скорочується. Саме тому в країні-агресорці збільшили до 2 млн руб. одноразові виплати під час підписання військового контракту:

"В цей період вони зіткнуться з дилемою – або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним".

Заява Сирського

Про те, чого далі очікувати українцям, в інтерв’ю CNN озвучував і головком Сирський. Зокрема, він спрогнозував, як розвиватиметься війна для України протягом наступних шести місяців.

Сирський додав, що заплановані постачання озброєння та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння нові бригади, які вже сформовані та формуються.

Майбутнє за дронами

Тим часом, як і командир спецпідрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, керівник воєнної розвідки зазначив роль українських дронів на фронті. Він прогнозує, що безпілотні технології надалі розвиватимуться, як і засоби радіоелектронної боротьби. Також Буданов відмітив мотивацію воювати українців за свою землю та нестандартні підходи в рішеннях, чого немає у росіян:

"Україна – це країна можливостей. Чим більше живу, тим більше це бачу: тут можливо все. Раз – з нуля зробили тисячі дронів. Хто міг про таке подумати два роки тому? Наш сильний бік – у нестандартному підході та вірі в те, що ми можемо будь-що. Ми воюємо за свою землю, і тут варіантів у нас нема".

Раніше йшлося про те, що атака українських безпілотників на склад у Торопці Тверської області може вплинути на використання балістики для ударів по Україні. Але новий масований удар вона, ймовірно, не відтермінує.

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