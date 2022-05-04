Володимир Дантес про бомбардування рідного Харкова: "Я просто ридав"

Український співак, телеведучий та суддя "Ліги Сміху" Володимир Дантес (DANTES) сьогодні, 4 травня, доєднався до "Сніданку з 1+1".

Нещодавно Дантес випустив першу україномовну пісню "Обійми". Своєю творчістю Дантес вирішив підтримати усіх, хто як і він переходить на українську і боїться припуститися помилок. У відеороботі cпівак показав мирні міста та Україну до повномасштабного вторгнення, додавши кадри зі своєї YouTube-програми про стартапи. У відео є багато українських міст, за якими Дантес дуже сумує.

"Коли робив це відео, я взяв кадри з нашого проєкту "Мама, я роблю бізнес", де я розповідав про українські стартапи. І нас усюди зустрічали ось так з обіймами, не було такого, щоб ми приходили, а навколо сумні обличчя. Перед тим, як працювати – обов’язково запрошували за стіл. І я подумав, що кожному з нас потрібно те, до чого іти. Ми щодня бачимо жахіття, але на кухні або по телефону з рідними ми все одно розмовляємо про те, як ми переможемо, як будемо святкувати. Я дуже сумую за рідним Харковом, за Сєверодонецьком, Вугледаром, Одесою. На відео майже всі міста України є, І я впевнений, там буде ще краще, аніж було до війни. Кожному з нас потрібно таке майбутнє, яке трішки ностальгічне", - прокоментував виконавець.

Володимир Дантес презентував свою першу українськомовну пісню та розповів про волонтерську діяльність

Харків – рідне місто Володимира Дантеса. Саме там він виріс та отримав освіту. Говорить, що серед знайомих земляків, багато хто переїхав у безпечні місця, адже Харків безперервно бомблять.

"Моя мама у Києві, деякі роз'їхались хто-куди: до Ізраїлю, до Європи, хтось на захід України. Серед тих однокласників моїх та знайомих деякі залишились у Харкові. Мені дуже сумно. І чесно, сумно – це зовсім м'яке слово… Це ніби моє дитинство бомблять. Я ніколи не думав, що я буду ридати через будівлю. І 1 березня, мені здається, що я назавжди запам'ятаю цей день, попали ракетою у Площу Свободи. Я просто ридав, тому що я виріс у центрі міста. Ось ті будинки, яких зараз немає – там жили мої однокласники, родичі. На щастя, з ними все добре. Але я так люблю Харків і вже чекаю на момент перемоги, в мене вже в голові є плани, я хочу 2 тижні на місяць присвячувати тому, щоб їздити до Харкова та відбудовувати місто", - зазначив Дантес.

Наразі артист не сидить на місці, а активно наближає перемогу на своєму фронті. Окрім того, телеведучий віддав свою омріяну машину – жовту Tesla на потреби волонтерів. За словами Дантеса, зараз її використовує волонтерський рух "Зграя", у якому залучені його колеги-гумористи із "Ліги Сміху". Він із задоволенням віддав своє авто і наголосив, що волонтери часто розвозять необхідні речі не тільки для військових, але і для дітей, які точно будуть в захваті від її яскравого кольору, що створить настрій.

Дантес впевнений, що перемога очікує Україну вже дуже скоро і асоціює її святкування з великим столом, який об'єднає усіх українців.

"В мене в голові, такий великий стіл, від Ужгорода до Луганська… За столом ми ніколи не розмовляємо про щось погане. Ми розмовляємо одне про одного, як сім’я, як хтось сходив на рибалку. Стіл – це те, що лежить у нашому ДНК, і я так сприймаю свою країну і так сприймаю перемогу", - говорить співак.

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