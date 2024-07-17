Ворог просунувся у Нью-Йорку, Лозуватському, Новоселівці Першій та біля Прогресу - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.
Оновлено мапу бойових зіткнень на фронті.
Про це інформую аналітичний канал Deep State у повідомленні у соціальній мережі.
Ворог просунувся у Нью-Йорку, Лозуватському, Новоселівці Першій та біля Прогресу.
Противника відкинуто у районі вулиці Заводської селища Нью-Йорк.
"По Кринках ми вже не раз публічно казали, що очікуємо офіційного повідомлення про ситуацію там. І як трапляється завжди — мовчання офіційних осіб призводить до того, що цей простір займе хтось інший. У цьому випадку анонімний генштабівець українських медіа", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що російські окупанти зайшли до селища Нью-Йорк на Донеччині.
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