Ворог просувається на Донеччині: у DeepState оновили карту бойових дій (фото)

З'явилися дані про просування ворога на Донеччині. Карту бойових дій оновлено.

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся біля Торецька, Розлива, Пушкіного, Черкаської Конопельки, в Кураховому, Шевченку, Сонцівці, а також був відкинутий від Костянтинопольського", - зазначили аналітики.

Раніше йшлося про те, що ворог мав просування між населеними пунктами Шевченко та Відродження (Новий Труд) і збільшив зону контролю на південних околицях села Шевченко. Продовжується накопичення піхоти противника в цьому районі, відповідно, вони намагаються повністю окупувати це село, що було тактичним завданням в просуванні на Покровськ.

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