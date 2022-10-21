Яка система безпеки є на українських ТЕС: ексміністр енергетики відповів

Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков заявив, що на кожній електростанції є автоматична система пожежогасіння і підготовлений до різних ситуацій персонал.

Про це він сказав в екслюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Автоматична система пожежогасіння є на всіх електростанціях і не одна. Там персонал проводить постійно тренування, тому що це високотехнологічний комплекс, у якому і в мирні часи може щось статися. Все залежить від того, де потрапить ця ракета, який в неї заряд – якщо дуже потужний, то зрозуміло, що руйнування будуть дуже великі. Тут спрогнозувати дуже важко, але енергетики знають, вони професійні, організовані, відповідальні, тому вони готові реагувати на різні події, які можуть статися в тому числі і на електростанціях", – заявив він.

Плачков додав, що потрібно також враховувати важливість інших об’єктів енегетики, адже вона працює як єдиний організм.

"Електростанції – це архіважливі об’єкти, але є у нас ще розподільчі підстанції різного класу напруги, потужностей, є високовольтні лінії, розподільчі лінії. Тут немає такого, що один об’єкт дуже важливий, а той не важливий, абсолютно всі об’єкти дуже важливі, бо енергетика працює як єдиний організм", – говорить він.

Росія б'є по енергетичних об'єктах

За даними міністра енергетики, від 10 жовтня війська Росії завдали близько 300 ударів по енергосистемі України. Окупанти атакували енергосистему дронами, артилерією та ракетами. У Міністерстві енергетики запевнили, що Україна готова до нових потенційних атак, які можуть бути потужнішими.

Нагадаємо, що після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Через атаки РФ українців наполегливо просять зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі.