Яка ситуація зараз на Курщині: у ЗСУ пояснили

Реальний стан речей на цьому напрямку оцінити досить важко.

Окупанти нарощували, нарощують і будуть нарощувати сили на Курщині. Вони намагатимуться провести операцію з витіснення Сил оборони.

Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в ефірі “КИЇВ24”.

“Вони намагалися проводити масовані удари. Поки що офіційного результату від нас немає. Але те, що є на картах, виглядає досить суперечливо”

Найближчими днями має з’явитися більше детальної інформації.

“ Путін наважився на те, що вважали найбільш нелогічним. Це килимові бомбардування Курщини”, — зазначив військовий.

Нагадаємо, станом на 12 жовтня поточного року у Курській області РФ тривають активні бойові дії.

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