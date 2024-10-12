Яка ситуація зараз на Курщині: у ЗСУ пояснили

Реальний стан речей на цьому напрямку оцінити досить важко.
Окупанти нарощували, нарощують і будуть нарощувати сили на Курщині. Вони намагатимуться провести операцію з витіснення Сил оборони.
Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в ефірі “КИЇВ24”.
“Вони намагалися проводити масовані удари. Поки що офіційного результату від нас немає. Але те, що є на картах, виглядає досить суперечливо”
Найближчими днями має з’явитися більше детальної інформації.
“ Путін наважився на те, що вважали найбільш нелогічним. Це килимові бомбардування Курщини”, — зазначив військовий.
Нагадаємо, станом на 12 жовтня поточного року у Курській області РФ тривають активні бойові дії.
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