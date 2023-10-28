Якими будуть особливості ударів РФ взимку — прогноз експерта

Російські атаки на інфраструктуру міст України не відбуватимуться часто, але в ті моменти, коли завдадуть якнайбільшої шкоди.

Недостатня кількість ракет змусить державу-агресорку застосовувати комбіновані удари у найбільш критичні моменти.

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону авіаційний експерт Валерій Романенко .

За його словами, перед початком повномасштабного вторгнення у РФ були в запасі тисячі ракет, а тепер їх рахунок йде на сотні.

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"Вони роблять ставку на балістику. Балістики в них небагато, а ми не можемо від неї активно захищатися. Тому росіяни зараз, на мій погляд, будуть старатися наносити масовані удари в критичні моменти... Вони зрозуміли, що крилаті ракети в в своїй більшості збиваються... Тому вони будуть максимально застосовувати комбіновані удари: "шахеди", трохи крилатих ракет і балістика”, - припустив експерт.

Валерій Романенко вважає, що треба серйозно готуватися до ударів тоді, коли буде холодна погода.

“У росіян не буде можливості так часто робити ракетні удари... Вони не встигатимуть виробляти ракети… Удари не будуть такими частими, але вони будуть обирати такі моменти, коли вони можуть завдати найбільшої шкоди", - вважає експерт.

Нагадаємо, останнім часом російська окупаційна армія не застосовує масованих ракетних ударів по Україні, що може свідчити про накопичення ракетного озброєння державою-агресоркою для атаки на енергетичну інфраструктуру.

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