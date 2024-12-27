Якими будуть останні дні 2024 року - прогноз погоди в Україні

Буде невелика хмарність, без серйозних опадів.

В Україні найближчими вихідними - 28-29 грудня - істотних опадів не передбачається, хіба що хмарна туманна погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Оскільки над Україною синоптичну ситуацію 28-29 грудня визначатиме антициклон, то й навіть вітру якогось виразного не буде, невеликий, максимум помірний. Температура повітря плюсова", - уточнила вона.

В Україні впродовж суботи-неділі очікується 0+4 градуси, хіба що вночі 28-го грудня у східній частині, а 29-го грудня і на заході 0-3 градуси морозу.

У Києві завершальні вихідні року будуть теплими, хмарними та маловітряними. У нічні години очікується близько нуля, вдень 0+2 градуси.

31 грудня передбачається незначне зниження температури повітря і на півночі України, включно з Києвом, та на північному сході є ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу.

Раніше синоптики попередили, що до України йдуть 20-градусні морози. Як і коли зміниться погода - читайте у новині.

Читайте також: