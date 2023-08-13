Йдемо вперед: стало відомо про відбиті у ворога території на Таврійському напрямку

Артилерійські підрозділи наших воїнів протягом доби виконали 1303 вогневих завдання.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у соціальних мережах.



За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (загиблі - 80, поранені - 160, полонені - 2).



Знищено 7 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 1 одиниця автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки.



Також було знищено 3 складів боєприпасів.

"Йдемо вперед!", - йдеться у повідомленні.

Раніше військовий аналітик BILD Юліан Репке зауважив, що прориви через величезні мінні поля та перевага росіян у повітрі вкрай ускладнюють завдання. Відтак український контрнаступ просувається, але дуже повільно. Крім того, США не передають F-16, а Німеччина – далекобійні ракети Taurus.

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