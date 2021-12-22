З квартири лунали благання про допомогу: у Дніпрі чоловік катував співмешканку

З квартири лунали благання про допомогу: у Дніпрі чоловік катував співмешканку

Постраждала розповіла, що співмешканець перебуває під дією наркотичних речовин.

У Дніпрі чоловік, перебуваючи під дією наркотиків, знущався з своєї співмешканки.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Банківській. Небайдужий мешканець однієї з багатоповерхівок викликав патрульних, бо із сусідньої квартири лунали благання про допомогу.

Двері у квартиру, звідки були чутні крики, правоохоронцям відчинив чоловік. Він мав ознаки наркотичного сп'яніння. За його спиною інспектори побачили на підлозі закривавлену жінку. Постраждала розповіла, що співмешканець перебуває під дією наркотичних речовин і катує її. Патрульні одразу викликали швидку допомогу.

Чоловік, який знущався з жінки, не давав зайти в будинок медикам, які хотіли надати їй допомогу. Також він не виконував вимог поліцейських, намагався нацькувати собаку на правоохоронців і ліз у бійку.

Його затримали із застосуванням фізичної сили, наручників та засобів примусу.

34-річну постраждалу госпіталізували до лікарні. Попередньо, у неї забиття грудної клітки, зламаний палець і є артеріальна кровотеча. 36-річного зловмисника патрульні доправили до відділення поліції. З ним працює слідчий.

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