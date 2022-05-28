За добу західні кордони України перетнули майже 79 тисяч - ДПСУ

Протягом минулої доби, 27 травня, західні кордони України з Євросоюзом та Молдовою перетнули майже 79 тис. осіб та 20 тис. транспортних засобів.
З України минулої доби виїхало 37 тися українців. Найбільше осіб перетнуло кордон з Польщею - 22 тис. осіб.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Інші 15 тис. українців прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
До України за минулу добу прибули майже 42 тисячі осіб. Близько 38 тисяч з них – українці. "Уже понад два тижні кількість громадян, які повертаються до України, більша за чисельність тих, які виїжджають за кордон", - йдеться у повідомленні.
Крім того, прикордонники оформали понад 170 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Як повідомлялося, війна в Україні змусила мільйони українців шукати притулку в Європі. Громадяни отримують в деяких державах фіндопомогу, але й витрачають чималі суми на прожиття.Українці, які вимушено виїхали за кордон через напад РФ, витратили там близько $2 млрд.
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