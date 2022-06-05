Загинула миттєво: у Житомирській області поїзд переїхав жінку

Неподалік залізничного вокзалу в Бердичеві вантажний поїзд смертельно травмував жінку, яка переходила колії.

Трагедія сталася на 27 кілометрі залізничної колії.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Житомирській області.

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“Вантажний поїзд, рухаючись зі сторони м. Шепетівки у напрямку станції Козятин, смертельно травмував жінку, яка перетинала залізничні колії. Внаслідок отриманих травм вона загинула”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що це була 67-річна жителька м. Бердичева.

Усі обставини події правоохоронці з'ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

Нагадаємо, у Миколаєві кинулась під поїзд 17-річна дівчина. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями "Миколаїв" та "Кульбакине". Причини, які змусили дівчину накласти на себе руки, встановлюватимуть.

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