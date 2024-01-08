Законопроєкт про мобілізацію: антикорупційний комітет перелічив проблемні норми

Голова комітету Анастасія Радіна прояснила ситуацію щодо висновку антикорупційного комітету на урядовий законопроєкт №10378 про мобілізацію.

Антикорупційний комітет при Верховній Раді України виявив в урядовому законопроєкті №10378 про мобілізацію низку норм, які можуть спричинити корупційні ризики.

Про це повідомила голова комітету Анастасія Радіна в соцмережі Facebook.

Міністерство оборони погодилося із зауваженнями, тому комітети вже працюють над зміною процедур і підходів.

"Рішення комітету не означає, що члени комітету виступають проти удосконалення процедури мобілізації. Навпаки. Мобілізація має бути справедлива, передбачувана – і без корупційних дірок", – написала Анастасія Радіна.

Вона надала перелік того, що, як вважають у комітеті, необхідно вдосконалити в законопроєкті для уникнення корупційних ризиків:

Не покладати на органи місцевого самоврядування обов’язок "забезпечити прибуття" військовозобовʼязаних до ТЦК. Місцеве самоврядування може надати транспорт, але без примусу. Обовʼязок "забезпечити прибуття" без уточнення способу "може породжувати свавілля".

Визначити терміни та умови, за яких ТЦК може ініціювати внесення військовозобов’язаних до реєстру боржників із подальшими обмеженнями.

Керівник ТЦК не повинен отримати можливість внести когось до реєстру наступного дня після неприбуття (оскільки військовозобовʼязаний може не прибути з поважних причин), тоді як інших "не помічати" місяцями.

Прибрати право районних (міських) комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати з мобілізацією).

За словами Радіної, також потрібно доопрацювати подолання корупції у військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісіях, процедури підтвердження обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.

Антикорупційний комітет розглядає всі законопроєкти на етапі першого читання щодо корупційних ризиків.

Додамо, що народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив про те, що урядовий законопроєкт про мобілізацію є таким, який містить корупційні ризики.

Тим часом відомий юрист та адвокат Ростислав Кравець назвав новий законопроєкт "суцільним порушення прав людини і норм Конституції", зокрема щодо людей з інвалідністю. Зокрема, йдеться про ідею бронювати чоловіків із високою зарплатою або законну можливість відкупитися від мобілізації. Це, за словами юриста, "пряме порушення норм Конституції".

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