Зеленський приїхав на Донбас і привітав ЗСУ з професійним святом (відео)

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня приїхав на Донбас. Зі Слов'янська, який розташовується недалеко від лінії фронту, глава держави привітав ЗСУ зі святом.

Зеленський опублікував відео поряд зі стелою на в'їзді до Слов'янська. Глава держави привітав українських захисників і захисниць і наголосив, що вся Україна ними пишається.

Відео з Донбасу Зеленський показав у своєму Telegram-каналі.

"Традиційно я зустрічаю цей день на передовій з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, а ціна вищою...Вірю, що наступного разу зустрінемося в нашому українському Донецьку, Луганську. Впевнений, що і в Криму. Дякую за цю стійкість і міцність. Ви є форпостом нашої незалежності", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна пишається своїми Сухопутними військами, Повітряними силами, Військово морськими силами, Силами спеціальних операцій, воєнною розвідкою, Десантно-штурмовими військами та всіма Збройними Силами України. Президент наголосив, що є те, що лишається незмінним, сталим, сталевим — це відвага, витримка, воля українських сил, а отже — наша незалежність.

Зеленський додав, що хтось називав себе "другою армією світу", а тепер усі бачать, у кого перше місце та підкреслив, що шлях до вільної України лежить через вільні Донецьк, Луганськ і Крим.

Крім того, глава держави нагородив українських воїнів за їхню мужність та відвагу в боротьбі з ворогом.

Нагадаємо, командування ЗСУ також приєдналося до привітань українських захисників з професійним святом. Зокрема, українських захисників привітали президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв та командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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