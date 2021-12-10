Зеленський провів розмову з Макроном: про що говорили президенти

Зеленський провів розмову з Макроном: про що говорили президенти

Лідери двох країн обговорили розблокування Нормандського формату та загрозу енергетичній безпеці України.

У п’ятницю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

Розмова лідерів двох країн відбулася телефоном. "Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування Нормандського формату й роботи Тристоронньої контактної групи. Узгодили спільні подальші кроки", - повідомив Володимир Зеленський.

Іншими темами розмови була енергетична безпека України та проведені у нашій державі реформи. “Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв. Вдячний Президентові Франції за позитивну оцінку поточних реформ”, - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, яка тривала близько півтори години. Ключовим було питання безпеки в оборонно-військовій та енергетичній сферах.

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