Зеленский провел разговор с Макроном: о чем говорили президенты

Зеленский провел разговор с Макроном: о чем говорили президенты

Лидеры двух стран обсудили разблокировку Нормандского формата и угрозу энергетической безопасности Украины.

В пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Разговор лидеров двух стран состоялся по телефону. "Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании Нормандского формата и работе Трехсторонней контактной группы. Согласовали общие дальнейшие шаги", — сообщил Владимир Зеленский.

Другими темами разговора была энергетическая безопасность Украины и проведенные в нашем государстве реформы. "Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей. Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ”, — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, длившийся около полутора часов. Ключевым был вопрос безопасности в военно-военной и энергетической сферах.

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