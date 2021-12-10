Зеленский провел разговор с Макроном: о чем говорили президенты

Лидеры двух стран обсудили разблокировку Нормандского формата и угрозу энергетической безопасности Украины.
В пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом глава государства написал в своем Twitter.
Разговор лидеров двух стран состоялся по телефону. "Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании Нормандского формата и работе Трехсторонней контактной группы. Согласовали общие дальнейшие шаги", — сообщил Владимир Зеленский.
Другими темами разговора была энергетическая безопасность Украины и проведенные в нашем государстве реформы. "Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей. Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ”, — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, длившийся около полутора часов. Ключевым был вопрос безопасности в военно-военной и энергетической сферах.
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