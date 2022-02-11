Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "Наш" та "Максі-ТВ"

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "Наш" та "Максі-ТВ"

Попередньо, рішення ухвалили під час виїзного засідання РНБО на основі подання Служби безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №51-52 про запровадження санкції проти трьох компаній, які пов'язані з телеканалами "НАШ" та "Максі-ТВ". Фінансові обмеження введені на п'ять років.

Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента 11 лютого.

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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документі.

Зазначається, що МЗС повинен поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Зокрема, під санкції потрапили компанія "Наша Прага" (телеканал "Максі-ТВ"), "НАШ 24", "НАШ 365" та компанія "Demosena Investments Ltd", яка безпосередьо є власником всіх цих компаній. Вона розташована на Кіпрі в місті Лімасол.

Серед обмежень, які будуть застосовані:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій,

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань,

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж,

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України тощо.

Нагадаємо, під час виїзного засідання Рада національної безпеки та оборони України запровадила на п'ять років санкції проти телеканалів "НАШ" та "Максі-ТВ".

Про підсумки засідання Ради нацбезпеки та оборони - у матеріалі ТСН.ua.

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