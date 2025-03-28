ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
781
Час на прочитання
1 хв

Зеленський розповів, хто є його найкращим радником

Також Зеленський відповів, чи боїться за своє життя, що його можуть вбити.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що найкращим його радником є дружина Олена Зеленська.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

Зеленський зізнався, що, як і всі люди, має сумніви. В такому разі він дозволяє собі керуватись цінностями й законами, розмірковує, як буде краще для України і її людей.

«Але я не сумніваюся в складних ситуаціях. Звичайно, як у всіх президентів, у мене є багато радників. Моя дружина стала одним з найкращих. Але найкорисніші люди у важкі часи — це люди, яких я запитую на вулиці. Їхні рекомендації іноді кращі, ніж рекомендації моїх радників», — сказав президент.

На запитання про те, чи боїться Зеленський за своє життя на тлі інформації про чимало замахів, він також відповів з гумором.

«Це мої охоронці повинні боятися. Бо якщо я помру, вони втратять роботу! Але ж вони профі. Я не дозволяю цьому питанню взяти гору над собою», — сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи готовий до прямих перемовин з РФ.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
781
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie