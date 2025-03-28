Зеленський розповів, хто є його найкращим радником

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що найкращим його радником є дружина Олена Зеленська.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

Зеленський зізнався, що, як і всі люди, має сумніви. В такому разі він дозволяє собі керуватись цінностями й законами, розмірковує, як буде краще для України і її людей.

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«Але я не сумніваюся в складних ситуаціях. Звичайно, як у всіх президентів, у мене є багато радників. Моя дружина стала одним з найкращих. Але найкорисніші люди у важкі часи — це люди, яких я запитую на вулиці. Їхні рекомендації іноді кращі, ніж рекомендації моїх радників», — сказав президент.

На запитання про те, чи боїться Зеленський за своє життя на тлі інформації про чимало замахів, він також відповів з гумором.

«Це мої охоронці повинні боятися. Бо якщо я помру, вони втратять роботу! Але ж вони профі. Я не дозволяю цьому питанню взяти гору над собою», — сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи готовий до прямих перемовин з РФ.

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