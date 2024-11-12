Жителів однієї з областей попередили про снігопад: що відомо

У середу, 13 листопада, прогнозують суттєве погіршення погодних умов. Зокрема, можливі снігопади у Тернопільській області.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Синоптики прогнозують погіршення погодних умов 13 листопада. Очікуються снігопади та ожеледиця на дорогах", - йдеться у повідомленні.

Мер наголошує, що сніг та ожеледиця ускладнить рух транспорту на дорогах. Надал наголошує, що комунальні служби готові до реагування та розчищення вулиць, але водіїв просять бути максимально обережними.

"Технічний стан авто - запорука безпеки. Варто перевірити транспортні засоби та замінити літню гуму на зимову", - порадив Сергій Надал.

Як повідомлялося, 12 листопада на заході України випав перший сніг. У кількох районах області та місті Рівне пішов дрібний сніг.

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