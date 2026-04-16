Зниження прайс-кепів обвалило імпорт і зупинило газову генерацію: ринок втратив до 20% ресурсу — Кудрицький

За його словами, рішення Нацкомісії з енергетики щодо граничних цін безпосередньо вплинуло на баланс системи, обмеживши як імпорт, так і внутрішню генерацію.

«Відключення були через те, що НКРЕКП з 1 квітня встановив граничні ціни на електроенергію для непобутових споживачів», — зазначив він.

Кудрицький підкреслив, що встановлені рівні цін виявилися нижчими за собівартість виробництва для газових станцій, через що більшість таких потужностей припинили роботу.

Водночас різко скоротився і імпорт електроенергії з ЄС, який є критичним джерелом покриття попиту.

«Імпорт з ЄС обвалився відразу на 60%, а разом із газовою генерацією це 15–20% покриття споживання», — наголосив він.

За словами Кудрицького, у результаті ринок втратив значну частину доступного ресурсу, що й призвело до відключень навіть за відсутності сильних морозів чи масованих обстрілів.

Раніше членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька зазначала, що попри наявність попиту і технічних можливостей імпорту, рішення Регулятора фактично заблокувало доступ до європейської електроенергії.