Зниження прайс-кепів обвалило імпорт і зупинило газову генерацію: ринок втратив до 20% ресурсу — Кудрицький
Відключення електроенергії на початку квітня стали наслідком адміністративного зниження прайс-кепів, а не тільки погодних умов чи атак. Про це заявив ексочільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, рішення Нацкомісії з енергетики щодо граничних цін безпосередньо вплинуло на баланс системи, обмеживши як імпорт, так і внутрішню генерацію.
«Відключення були через те, що НКРЕКП з 1 квітня встановив граничні ціни на електроенергію для непобутових споживачів», — зазначив він.
Кудрицький підкреслив, що встановлені рівні цін виявилися нижчими за собівартість виробництва для газових станцій, через що більшість таких потужностей припинили роботу.
Водночас різко скоротився і імпорт електроенергії з ЄС, який є критичним джерелом покриття попиту.
«Імпорт з ЄС обвалився відразу на 60%, а разом із газовою генерацією це 15–20% покриття споживання», — наголосив він.
За словами Кудрицького, у результаті ринок втратив значну частину доступного ресурсу, що й призвело до відключень навіть за відсутності сильних морозів чи масованих обстрілів.
Раніше членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька зазначала, що попри наявність попиту і технічних можливостей імпорту, рішення Регулятора фактично заблокувало доступ до європейської електроенергії.