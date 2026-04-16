Тіна Кароль повторила образ Марго Роббі від культового бренду

Тіна Кароль

Реклама

Тіна Кароль поділилась у Instagram фрагментом атмосферного відео, у якому презентувала уривок україномовної версії пісні «Знайти своїх». Це пісня з її однойменного альбому 2020 року.

Співачка обрала для відео сукню від легендарного французького бренду Mugler з ефектними розрізами на спідниці і поєднанням контрастних кольорів — чорного і білого.

Ця розкішна сукня з капсульної лінійки re/edit, що складалась з 24 культових образів, які переосмислювали архівні моделі в дусі нової епохи. Бренд випустив ці сукні, щоб продемонструвати новий погляд на сміливу творчість модельєра Тьєррі Мюглера. Колекція була сфокусована на його колекціях прет-а-порте і от-кутюр від 1985-го до 2000-х років.

Реклама

Конкретно ця сукня є новою версією тієї, яку дизайнер створив для колекції от-кутюр 1998 року. Вона була вперше представлена публіці у Парижі на Тижні моди.

Вінтажну версію цього вбрання також носила на червоній доріжці акторка Марго Роббі під час прем’єрного показу фільму «Велика смілива красива подорож» у Нью-Йорку.