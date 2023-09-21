Зранку в Івано-Франківській області була крилата ракета: що відомо

Влучань на території області немає.

Вранці 21 вересня внаслідок ракетної атаки російської армії на Івано-Франківщині спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Атака завершилася вранці. В Івано-Франківській області ще була крилата ракета. Там по ній відпрацьовували засоби протиповітряної оборони", - повідомив Юрій Ігнат.

Своєю чергою, очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ранок в області не був спокійним.

"Тривожним був ранок і на Прикарпатті. Наразі в нашій області все спокійно. Вкотре наголошую - не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - наголосила керівниця ОВА.

Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги ПС ЗСУ повідомили, що на Прикарпатті є ризики ракетних ударів. Зазначалося, що крилата ракета прямувала у напрямку Івано-Франківської області.

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