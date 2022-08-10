ЗСУ відбили наступ росіян на Харківщині - Генштаб

Російські окупанти пішли у наступ у Харківській області.

Таким чином вони намагалися покращити своє тактичне положення.

Про це розповідають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку російські війська обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Питомник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П’ятигірське та Шевелівка.

"З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у напрямку Ветеринарне – Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак – Гусарівка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські пілоти завдали авіаційних ударів по позиціях окупантів. Знищено 35 росіян та танк Т-72

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