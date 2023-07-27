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У Міноборони повідомили подробиці звільнення населеного пункту Старомайорське

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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1961
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У Міноборони повідомили подробиці звільнення населеного пункту Старомайорське

Військові звільнили населений пункт Старомайорське / Фото: Associated Press

Інформацію про звільнення також підтвердив президент Володимир Зеленський.

Українські збройні сили звільнили населений пункт Старомайорське, що в Донецькій області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона заявила, що наразі українські сили продовжують зачистку населеного пункта від загарбників.

Раніше цю інформацію повідомив президент Володимир Зеленський.

"Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!" - написав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові нарощують темпи контрнаступу після двох місяців повільного просування на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що в Міноборони розповіли про ситуацію на трьох напрямках фронту.

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Дата публікації
Перегляди
1961
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