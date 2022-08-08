Зважені та нещасливі: чому ми гладшаємо під час війни

Зараз існує просто неймовірне комбо факторів, яке може впливати на вагу і війна — тригер багатьох із них.

Розбираємось, що відбувається, разом.

Про це пише uahealth в Instagram.

Чому ми набираємо вагу під час війни?

Пандемія

Так, все це може тягнутись ще з початку ковіду. Сильний стрес, який охопив світ конвертувався в нові кілограми. Дослідники виявили, що в середньому з початку пандемії люди стабільно набирали 0,7 кг кожного місяця. Тож стрес, можливо триває вже довго.

Бий або біжи

Це - головна реакція на стрес. Зіткнувшись зі стресом, тіло хоче тримати мозок напоготові. Під час стресу організм знижує рівень нейромедіаторів: серотоніну, дофаміну та мелатоніну. Серотонін регулює емоції, апетит і травлення. Його низький рівень посилює тривожність і може змінити харчові звички людини. Зниження рівня дофаміну може призвести до зниження мотивації до виконання фізичних вправ, дотримання здорового способу життя або виконання щоденних побутових справ. Коли люди переживають стрес, вони також виробляють менше гормону сну мелатоніну, що призводить до проблем зі сном.

Гормони

Стрес підіймає рівень кортизолу вище неба, а той своєю чергою провокує переїдання або повну відсутність бажання їсти. Більшість людей, що знаходяться у стані стресу, схильні до гіперфагії, або переїдання, у той час, як значно менша кількість страждає від гіпофагії, тобто недоїдання. Співвідношення становить 2:1.

Порушення сну

Хронічний брак сну призводить до порушення роботи гормональної системи, що контролює ситість та відкладення жирових покладів.

Мала рухливість

Бігати в бомбосховище під час сирен, трохи схоже на спорт, але ні. Більшість перейшла на роботу вдома, друзі в різних містах/країнах, недостатній рівень дофаміну.

Що ж робити?

Шукати стабільність в рутині: створити собі розпорядок дня і намагатись дотримуватись його.

Пити багато води.

Їсти багато овочів.

Медитувати (або просто полежати на підлозі слідкуючи за своїм плавним диханням).

Ходити (ввечері навколо будинку, по гарним паркам, дихати та насолоджуватись)

Любити себе, такими якими ви є і прийняти той факт, що на війну ви можете вплинути лише підтримуючи армію.

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