Байден завтра оприлюднить запит на мільярди доларів для додаткового фінансування України

У четвер, 10 серпня, адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена оприлюднить запит на мільярди доларів для додаткового фінансування зброї та іншої допомоги для України.

Про це інформує Politico з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що запит увійде в загальний документ про фінансування Тайваню, а також поповнення коштів для допомоги постраждалим від стихійних лих.

Нараді сума допомоги не відома, також джерела не вказали, на які конкретні цілі буде спрямована фінансова допомога.

Видання повідомляє, що цей запит може "підігріти" вже розгорнуту боротьбу за державне фінансування у Конгресі США, де багато консерваторів зберігають "глибокий скептицизм" щодо надання Україні додаткових грошей без повнішого обліку того, як допомога витрачається на сьогодні.

Представники палати представників і Сенату очікують, що кошти для України, Тайваню та допомоги постраждалим від стихійних лих можуть бути прийняті з додатковими витратами, які зможуть запобігти припиненню роботи.

Видання зазначає, що для подолання цього часового проміжку потрібна буде рішуча двопартійна підтримка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США вважають, що рішення про початок мирних переговорів між Росією та Україною, може ухвалювати тільки президент Зеленський.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні розповіли, хто відповідає за підготовку українських пілотів на F-16.

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