Експерт Defense Express оцінив можливе передавання Україні крилатих ракет AGM-158А

України може отримати від Сполучених Штатів ракети AGM-158 JASSM, які можна встановлювати на винищувачі F-16. Це означатиме що тепер це будуть не тільки засоби протиповітряної оборони, але й засоби для ударів по противнику.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Якщо дадуть дозвіл на застосування їх по території РФ, буде чудово. Треба дочекатися, який саме варіант ракет нам нададуть. Є різні конфігурації по дальності. В американців базовий варіант це AGM-158A на дальність 370 км. В теорії, це вже непогано для ударів по аеродромах у 200-кілометровій зоні від державного кордону. Такі ракети нам потрібні на вчора, і побільше", - зазначив він.

Киричевський заявив, що Сполучені Штати можуть виготовляти 45 ракет такого типу на місяць.

"Потрібно дочекатися офіційного оголошення і конкретної вказівки. Тому що навіть якщо відштовхуватися від такого умовно помірно-песимістичного варіанту, що дадуть AGM-158A, це все одно 370 км для удару по противнику, що є дуже гарною новиною. Якщо ж дадуть новітні JASSM-ER з дальністю до 900 км, можна буде мріяти про удари по аеродромах стратегічної авіації РФ. Але до цього треба дочекатися, щоб нам ці ракети надали", - зазначив військовий експерт.

Кричевський зазначив, що оголошення про перспективу передачі AGM-158 JASSM виглядає більш обнадійливо та прикметно, ніж заяви британських ЗМІ про те, що Лондон дозволить Києву бити ракетами Storm Shadow по Росії.

"Щодо The Guardian і ракет Storm Shadow, британські журналісти визнали, що це лише їхні розмірковування вголос на основі спілкування з інсайдерами. Тобто, щодо ймовірності дозволу на удари по території РФ, це як в анекдоті про динозавра: 50% ймовірності, що можна зустріти, 50% — що ні. Однак оголошення про перспективу передачі AGM-158 JASSM виглядає більш обнадійливо", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт пояснив, що робити, якщо США не дозволяють бити по РФ ракетами ATACMS.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт відповів, яким може бути дозвіл на використання далекобійної зброї.

Читайте також: