Росія тягне на війну в Україну "військовий мотлох" - CNN

Росія надсилає на війну в Україну всіляких військовий мотлох та "відкочується назад у часі" щодо своїх можливостей.

Про це заявили західні військові чиновники на спеціальному брифінгу, інформує видання CNN.

На брифінгу військові чиновники заявили, що є достатньо даних, що Кремль повертає зі зберігання танки, які були вроблені одразу після Другої світової війни, щоб компенсувати великі втрати в Україні.

При цьому повідомляється, що значного сплеску за кількістю техніки не було помічено.

"Почали з [танків] Т-80 та Т-90, потім перейшли до Т-72, і ми дійсно бачили вже Т-55, які були після переобладнання кинуті в бій. Така ж картина щодо артилерії", – сказав один з учасників брифінгу.

Також у Росії є великі проблеми з особовим складом. Кремль може мобілізувати велику кількість людей, але не може забезпечити їх підготовку до ведення бойових дій. Учасники брифінгу повідомили, що у Білорусі було проведено два відносно короткі навчальні цикли, в яких взяли участь 15 000 російських військових зі 150 000 мобілізованих, як про це говорить російська влада.

"Ми бачили, можливо, 15 000 осіб, які пройшли хоч якесь навчання на рівні роти", – заявили на брифінгу. На думку чиновників, "російські сили помітно деградували порівняно з тими, з якими Росія починала вторгнення в Україну".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія несе колосальні втрати на війні в Україні не тільки у живій силі, але й техніці. На цьому тлі російське міністерство оборони вирішило скасувати так званий "танковий біатлон".

Крім того, ми раніше інформували, що в ефірі телепрограми російського пропагандиста Соловйова один з “експертів” несподівано заявив, що Росія може відправити в бій на війну до України танки Т-34, які встановлені як пам’ятники.

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