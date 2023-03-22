Експерт розвінчав міф про "нескінченний" танковий потенціал Росії

Можливості відновлення танків у РФ значно гірші, ніж можна було уявити.

У Росії зараз є набагато менше танків, яким після зняття зі зберігання можна повернути боєздатність. Для відновлення сучасних танків бракує ресурсу, тому росіяни концентруються на старих моделях.

Про це військово-політичний оглядач Олександр Коваленко написав на своєму телеграм-каналі.

Він зауважив, що низка "знавців" стверджують, що танковий потенціал Росії практично нескінченний. І здається, що це небезпідставно, адже у відкритих джерелах є такі дані про кількість танків, що перебувають на зберіганні в РФ: Т-62 – 2500, Т-72 – 8000, Т-80 – 3000, Т-90 – 200. Тобто лише цих типів танків на зберіганні – начебто понад 13 тис.

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Однак Коваленко зазначив, що не завжди можливо відновити до рівня боєздатності танк, який був на зберіганні тривалий час, особливо, якщо це були незадовільні умови. Оглядач запевнив, що саме таких танків у РФ набагато більше, ніж тих, які можна повернути до роботи.

"Тобто реально відновити можуть до 2900 танків. Інші – лом і донори", – зазначив експерт.

Бо більше, Коваленко вважає, що реальна ситуація зі зберіганням танків у РФ набагато гірша. Про це свідчить той факт, що там почали знімати з консервації танки Т-54/55, взяті на озброєння ще 1946 року. Росіяни беруться відновлювати саме ці танки замість сучасніших Т-72 або Т-80.

"Справа в тому, що у танків Т-72 і Т-80 період відновлення набагато трудомісткіший, ніж у Т-62 (через простоту конструкції) і Т-90 (насамперед через їхню відносну новизну). Тому повертати їх у стрій виходить швидше, ніж Т-72-гі і дуже примхливі Т-80", – пояснив оглядач.

"Таким чином у Росії зараз є набагато менше танків, яким після зняття зі зберігання можна повернути боєздатність. Не вистачає ресурсу для відновлення щодо сучасних танків, а тому концентруються на старих моделях", – зазначив Коваленко.

Він додав, що саме тому "похмурий "геній" російського ВПК змушений витягувати із запорошених льохів Т-54/55", щоб компенсувати нестачу танків у зоні бойових дій. Можливості відновлення у Росії значно гірші, ніж можна було уявити.

Нагадаємо, раніше група розслідувачів із Conflict Intelligence Team повідомила, що Росія почала відправляти на війну проти України танки Т-54/55, виготовлені одразу після Другої світової. Це може свідчити про брак бронетехніки в армії РФ.

Зауважимо, моніторингова група Oryx на початку лютого інформувала, що від початку повномасштабнго вторгнення Росія втратила щонайменше 1000 танків. Це може становити половину всього довоєнного запасу держави. Водночас Генштаб ЗСУ станом на 22 березня наводить статистику про 3557 знищених російських танків.

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