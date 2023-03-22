Эксперт развенчал миф о "бесконечном" танковом потенциале России

Возможности обновления танков в РФ значительно хуже, чем можно было представить.

В России сейчас есть гораздо меньше танков, которым после снятия с хранения можно вернуть боеспособность. Для обновления современных танков не хватает ресурса, поэтому россияне концентрируются на старых моделях.

Об этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко написал на своем телеграмм-канале.

Он заметил, что ряд "знатоков" утверждают, что танковый потенциал России практически бесконечен. И кажется, что это небезосновательно, ведь в открытых источниках есть такие данные о количестве танков, находящихся на хранении в РФ: Т-62 – 2500, Т-72 – 8000, Т-80 – 3000, Т-90 – 200. Тоесть только этих типов танков на хранении – якобы более 13 тыс.

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Однако Коваленко отметил, что не всегда возможно восстановить до уровня боеспособности танк, который был на хранении длительное время, особенно если это были неудовлетворительные условия. Обозреватель заверил, что именно таких танков в РФ гораздо больше, чем тех, которые можно вернуть к работе.

"То есть реально восстановить могут до 2900 танков. Другие – лом и доноры", – отметил эксперт.

Более того, Коваленко считает, что реальная ситуация с хранением танков в РФ гораздо хуже. Об этом свидетельствует тот факт, что там начали снимать с консервации танки Т-54/55, взятые на вооружение еще в 1946 году. Россияне берутся восстанавливать именно эти танки вместо более современных Т-72 или Т-80.

"Дело в том, что у танков Т-72 и Т-80 период восстановления куда более трудоемкий, чем у Т-62 (из-за простоты конструкции) и Т-90 (прежде всего из-за их относительной новизны). Поэтому возвращать их в строй получается быстрее, чем Т-72-е и очень капризные Т-80", – объяснил обозреватель.

"Таким образом, в России сейчас есть гораздо меньше танков, которым после снятия с хранения можно вернуть боеспособность. Не хватает ресурса для восстановления относительно современных танков, а потому концентрируются на старых моделях", — отметил Коваленко.

Он добавил, что именно поэтому "мрачный "гений" российского ВПК вынужден извлекать из пыльных погребов Т-54/55", чтобы компенсировать нехватку танков в зоне боевых действий. Возможности обновления в России значительно хуже, чем можно было представить.

Напомним, ранее группа расследователей из Conflict Intelligence Team сообщила, что Россия начала отправлять на войну против Украины танки Т-54/55, изготовленные сразу после Второй мировой войны. Это может свидетельствовать о нехватке бронетехники в армии РФ.

Заметим, мониторинговая группа Oryx в начале февраля информировала, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 1000 танков. Это может составлять половину всего довоенного запаса государства. В то же время Генштаб ВСУ по состоянию на 22 марта приводит статистику о 3557 уничтоженных российских танках.

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