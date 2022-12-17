Зеленський закликав світ надати надійний щит ППО: "Ви це можете"

ППО для України означатиме безпеку для мільйонів людей та стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації.

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоби захистити українців від російського ракетного терору.

Про це глава держави заявив у відеозверненні 17 грудня.

"Я буду постійно нагадувати, шановні партнери, знайдіть можливості дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете. Ви можете дати захист нашим людям, стовідсотковий захист від цих терористичних російських ударів", – сказав президент.

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"Коли це буде, основна форма російського терору – ракетний терор – стане просто неможливою. Це означатиме безпеку для українців, безпеку для мільйонів людей та стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації", – додав Зеленський.

Він наголосив – що менше буде можливостей у Росії для терору, то більше буде в України можливостей повернути і гарантувати мир.

Зеленський за 17 грудня: дайте ППО, ви це можете

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден натякнув на оголошення новини про ймовірне передавання Україні ракетних комплексів Patriot. Відповідаючи на запитання журналіста про ці системи, лідер держави сказав: "Ви все почуєте за кілька хвилин". Проте відповідних новин досі немає.

Хоча раніше в Білому домі анонсували пакет військової допомоги для України з більшою кількістю засобів ППО, там не уточнювали, про які саме системи йдеться.

Водночас у Греції висловили готовність відправити до України системи ППО С-300 , проте висунули умову: США мають встановити на Криті замість С-300 комплекси Patriot.