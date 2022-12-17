Зеленский призвал мир предоставить надежный щит ПВО: "Вы это можете"

ПВО для Украины будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации.

Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине средства противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев от российского ракетного террора.

Об этом глава государства заявил в видеообращении 17 декабря.

"Я буду постоянно напоминать, уважаемые партнеры, найдите возможности дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы это можете. Вы можете дать защиту нашим людям, стопроцентную защиту от этих террористических российских ударов", – сказал президент.

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"Когда это будет, основная форма российского террора – ракетный террор – станет просто невозможной. Это будет означать безопасность для украинцев, безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации", – добавил Зеленский.

Он отметил – чем меньше будет возможностей у России для террора, тем больше у Украины будет возможностей вернуть и гарантировать мир.

Зеленский за 17 декабря: дайте ПВО, вы это можете

Напомним, накануне президент США Джо Байден намекнул на объявление новости о возможной передаче Украине ракетных комплексов Patriot. Отвечая на вопросы журналиста об этих системах, лидер государства сказал: "Вы все услышите через несколько минут". Однако соответствующих новостей до сих пор нет.

Хотя ранее в Белом доме анонсировали пакет военной помощи для Украины с большим количеством средств ПВО, там не уточняли, о каких именно системах идет речь.

В то же время в Греции выразили готовность отправить в Украину системы ПВО С-300 , однако выдвинули условие: США должны установить на Крите вместо С-300 комплексы Patriot.