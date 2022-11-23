Який захист дає дитині грудне молоко

Грудне молоко – це природна їжа для немовляти, яка містить усі необхідні поживні речовини та дає захист від багатьох інфекційних захворювань.
Дуже важливо, якщо є така можливість, прикласти дитину до грудей протягом першої години після народження.
Про це пише UNICEF Ukraine.
У перші дні життя дитина отримує молозиво, яке є своєрідною «першою імунізацією» немовляти. Молозиво багате на антитіла та інші корисні речовини. Воно допомагає сформувати імунітет дитини та захищає маля від багатьох хвороб.
У міру того як дитина росте, материнське грудне молоко змінюватиметься відповідно до харчових потреб маляти. Годувати дитину грудним молоком можна до двох років, а за бажанням і більше. Чим довше ви годуватимете дитину, тим довше вона матиме захист від хвороб.
Немовлята, яких годують грудьми, мають менший ризик розвитку астми, ожиріння, діабету 1-го типу та синдрому раптової дитячої смерті. Діти на грудному вигодовуванні також менш схильні до вушних інфекцій і хвороб шлунка.
Втім, материнські антитіла у молоці не захищають від усіх інфекцій. Пам’ятайте! Немовлятам на грудному вигодовуванні, як і іншим дітям, необхідна вакцинація для профілактики багатьох захворювань. Перші щеплення дитина отримає ще у пологовому, подальший графік вакцинації вам підкаже педіатр.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
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