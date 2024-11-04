Скільки кави можна пити на день: про це мало хто знає

Якщо вживати каву правильно, то від напою можна отримувати не лише насолоду, а й користь для здоров’я.

Напевно, у кожного з нас ранок починається з кави, бо так хочеться отримати заряд енергії на увесь день. Однак, якщо пити забагато цього ароматного напою, то можна нашкодити своєму здоров’ю. Розповідаємо, скільки чашок на день можна пити кави, як правильно вживати напій, щоб отримати від нього максимальну користь.

Скільки чашок кави можна пити щодня: рекомендації експертів

Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно врахувати стать і вік людини, вагу, спосіб життя та загальне самопочуття. Зазвичай, лікарі радять вживати не більше чотирьохсот міліграм кофеїну на добу, що дорівнює 3-4 чашкам кави. Однак медики застерігають: якщо є проблеми з тиском, зі сном, то варто зменшити споживання кави до однієї порції. Також не рекомендується вживати більше однієї порції напою вагітним жінкам. Якщо є занадто сильна реакція на кофеїн, тоді слід звернутися до лікаря.

Як правильно пити каву, щоб отримати максимальну користь для здоров’я

Кава може бути дуже корисною для здоров’я, якщо її вживати, дотримуючись кількох простих правил.

Не варто додавати багато цукру та молока в напій. Це нівелює корисний вплив кави та збільшує її калорійність.

Останній прийом кави має бути о 16:00, оскільки після вживання напою збільшується рівень кортизолу в організмі, через що можуть виникнути проблеми зі сном.

Після кави рекомендовано пити воду, склянки буде досить. Це допоможе зберегти водний баланс в організмі, бо кава може викликати зневоднення.

Не варто пити каву з різноманітними добавками – карамеллю та сиропами, оскільки вони містять багато цукру, що може бути шкідливим для здоров’я.

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